In der Wartburgregion ist ein drittes Altenheim von Corona-Infektionen betroffen. Nach Angaben des Landratsamtes sind in einem Heim in Bad Salzungen fünf Menschen positiv auf das Virus getestet worden, vier Bewohner und ein Mitarbeiter. In dem bereits betroffenen Seniorenzentrum in Eisenach gibt es drei weitere Fälle. Dort sind nun sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert.