Gers­tungen | 19 neue Corona-Fälle in Flüchtlingsheim

In der Gemeinschaftsunterkunft in Gerstungen sind 19 weitere Asylbewerber mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist das Ergebnis der Tests, die das Gesundheitsamt des Wartburgkreises am Dienstag bei 88 Menschen vorgenommen hatte. Am 16. November war ein Kind in dem Heim positiv getestet worden. Daraufhin wurde die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gestellt und abgesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes wird jetzt geprüft, ob die Quarantäne verlängert wird und wie die Betroffenen in dem Heim gesondert untergebracht werden können.

Weimar | Konzerte vor sozialen Einrichtungen

Mit einer besonderen Musikreihe will der Verein "Live Music Now" aus Weimar Bewohner von sozialen Einrichtungen in der Corona-Krise unterhalten. Ab Donnerstag spielen Musiker unter dem Motto "Advent - Vor der Tür" vor Krankenhäusern, Hospizen, Behindertenstätten, Gefängnissen oder anderen Einrichtungen. Die Bewohner können die kleinen Konzerte von Fenstern und Balkonen aus verfolgen.

Hildburg­hausen | Reaktionen auf Anti-Lockdown-Demo