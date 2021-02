Pandemie Corona-News: Impfungen für Personal von Schulen und Kindergärten starten

+++ 5.000 Erzieherinnen und Lehrer in Thüringen erhalten erste Corona-Schutzimpfung +++ Negative PCR-Tests in Kindergarten in Schmölln +++ Jenaer Markttreiben auch im März eingeschränkt +++ Die Entwicklungen im Überblick +++