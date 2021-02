310 Einwohner des Landkreises Schmalkalden-Meiningen haben sich am Montag auf das Coronavirus testen lassen. Nach Angaben des Landratsamtes fiel das Ergebnis eines Corona-Schnelltests positiv aus. Daraufhin wurde ein PCR-Test veranlasst. Die Organisatoren der Corona-Schnelltests zeigten sich mit der Resonanz zum Start der Testaktion zufrieden. Drei mobile Impfteams waren Montag in Schmalkalden, Fambach und Steinbach-Hallenberg unterwegs. Dienstag wird in Meiningen, in Wolfmannshausen sowie in Kaltennordheim getestet. Vizelandrätin Susanne Rum sagte, der Landkreis werde das Angebot so lange es geht aufrecht erhalten.