Nach einem Corona-Fall im Hort der Grundschule Heringen im Kreis Nordhausen müssen mehr als 100 Kinder in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt mit. Den Angaben nach hat das Gesundheitsamt noch am Freitagabend damit begonnen, die Kontakte zu ermitteln. Auch am Wochenende werden die betroffenen Eltern informiert.