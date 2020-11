Die Thüringer Kirchgemeinden feiern das Martinsfest kleiner als gewohnt. So rufen sie unter anderem dazu auf, Laternen in die Fenster zu stellen und in Seniorenheime zu bringen. In Eisenach werden am Dienstagnachmittag Kirchenglocken erklingen; der Martinsmarkt, die ökumenische Martinsfeier sowie der Umzug mit dem Heiligen Martin fallen aus.

In Erfurt wurde die Martini-Feier auf dem Domplatz abgesagt. Jedoch wird die Domglocke Gloriosa geläutet. Zudem sind Dienstagabend kurze Andachten mit begrenzter Besucherzahl im Dom, in der Michaeliskirche, der Augustinerkirche und der Reglerkirche geplant. Auch Gemeinden in anderen Regionen haben Andachten und Gottesdienste vorbereitet. Das Martinsfest wird entweder am Geburtstag Martin Luthers am 10. November oder am 11. November, dem Tauf- und Namenstag Luthers gewürdigt. Gleichzeitig erinnert dieser Tag an den Heiligen Martin, der Bischof von Tours war.