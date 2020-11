Thüringen | Martinsfeste in kleinem Rahmen

Die Thüringer Kirchgemeinden feiern das Martinsfest kleiner als gewohnt. So rufen sie unter anderem dazu auf, Laternen in die Fenster zu stellen und in Seniorenheime zu bringen. In Eisenach werden am Dienstagnachmittag Kirchenglocken erklingen; der Martinsmarkt, die ökumenische Martinsfeier sowie der Umzug mit dem Heiligen Martin fallen aus.

In Erfurt wurde die Martini-Feier auf dem Domplatz abgesagt. Jedoch wird die Domglocke Gloriosa geläutet. Zudem sind Dienstagabend kurze Andachten mit begrenzter Besucherzahl im Dom, in der Michaeliskirche, der Augustinerkirche und der Reglerkirche geplant. Auch Gemeinden in anderen Regionen haben Andachten und Gottesdienste vorbereitet. Das Martinsfest wird entweder am Geburtstag Martin Luthers am 10. November oder am 11. November, dem Tauf- und Namenstag Luthers gewürdigt. Gleichzeitig erinnert dieser Tag an den Heiligen Martin, der Bischof von Tours war.

Große Laternenumzüge zum Martinsfest wurden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Kliniken spannen Ruheständler ein

Die Thüringer Krankenhäuser sehen sich für eine zweite Welle von Corona-Patienten gut vorbereitet. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN bei Betreibergesellschaften von elf Kliniken in allen Teilen Thüringens. Sie versicherten, genug freie Betten und ausreichend Personal zur Verfügung zu haben.

Die Krankenhäuser haben in den vergangenen Monaten Ärzte und Pflegekräfte von Normalstationen für die Arbeit auf Intensivstationen geschult. Um wiederum Personal auf den Normalstationen zu ersetzen, wurden Ruheständler reaktiviert - etwa von den Regiomed-Kliniken Sonneberg und Hildburghausen. Mehrere der befragten Kliniken betonten zudem, dass die Betreuung von Covid-Patienten im Moment zwar zu stemmen sei - was sich aber ändern könnte, wenn die Fallzahlen steigen und Grippe-Patienten hinzukommen.

Thüringen lockert Corona-Regeln in einigen Bereichen

Seit Sonntag gilt in Thüringen eine in einzelnen Bereichen gelockerte Corona-Verordnung. Thüringen setzt damit vom Gesundheitsausschuss des Landtags vorgeschlagene Änderungen um und übernimmt bundeseinheitliche neue Quarantäneregeln. Vor allem für Reisende, kinderreiche Familien und den Sportbereich sind die Änderungen relevant.

