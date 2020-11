Covid-19 Corona-News: Weite Teile Thüringens liegen über kritischem Grenzwert

Die ermittelten Corona-Neuinfektionen erreichen in Deutschland einen neuen Höchststand. Auch in Thüringen liegen mehrere Regionen über der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Die Landesregierung will die Veranstaltungsbranche unterstützen. Die Entwicklungen im Überblick.