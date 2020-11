Die Stadtverwaltung Altenburg hat alle Bürgerversammlungen für das laufende Jahr abgesagt - aufgrund der hohen Corona-Zahlen in der Region. Dennoch könnten Anliegen telefonisch oder per Mail der Stadtverwaltung mitgeteilt werden, sagte ein Stadtsprecher. Zudem informiert die Stadt Altenburg auf ihrer Internetseite und per Facebook über Neuigkeiten.

Guten Morgen zum Sonnenaufgang an diesem Freitag - das Wochenende ist in Sicht! Auch heute halten wir Sie in diesem Ticker über die Entwicklungen rund um das Coronavirus in Thüringen auf dem Laufenden.