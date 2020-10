Thüringen | 102 neue Corona-Fälle seit Dienstagabend (Stand: 11:00 Uhr)

In Thüringen ist die Zahl der neuen Corona-Fälle seit Dienstagabend um 102 gestiegen. Damit gibt es im Freistaat am Mittwochvormittag, 11:00 Uhr, 786 aktive Infektionen. Insgesamt haben sich in Thüringen seit Beginn der Pandemie 5.144 Patienten mit dem Virus infiziert. Davon sind 4.131 wieder genesen.

In Erfurt ist die Zahl über Nacht am stärksten gestiegen: 24 neue Erkrankungen wurden dort registriert. Doch auch in Sömmerda, dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis steigen die Zahlen deutlich an. So wurden in Sömmerda 15, im Eichsfeld 13 und im Unstrut-Hainich-Kreis zwölf neue Fälle verzeichnet. In Jena und Gotha meldeten seit Montagabend jeweils zehn neue Erkrankungen.

Die meisten aktiven Fälle gibt es nach wie vor in den Landkreisen Eichsfeld (99) - gefolgt von Erfurt mit 87 und Sömmerda mit 68 aktiven Erkrankungen.

Das Eichsfeld und Sömmerda gelten weiterhin als Risikogebiete. Die Zahl der neu Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt in Sömmerda bei über 63 und im Eichsfeld bei knapp 56. Die als kritisch bewertete 35-Marke ist derzeit auch im Saale-Holzland-Kreis (41), in Gera (knapp 40) und im Unstrut-Hainich-Kreis (fast 37) überschritten. Trotz des massiven Anstiegs liegt die Inzidenz in Erfurt am Mittwochvormittag bei vergleichsweise "nur" 20.

Erfurt | CDU: Thüringer warten oft tagelang auf Test-Ergebnisse

Nach Angaben der CDU-Fraktion im Landtag müssen Thüringer oft tagelang auf die Ergebnisse ihrer Corona-Tests warten. Wie der Landtagsabgeordnete Christoph Zippel mitteilte, betragen die Wartezeiten teils länger als eine Woche. Zugleich habe es Hinweise gegeben, dass ein Labor in Altenburg noch freie Kapazitäten zum Auswerten der Tests habe.

Zippel forderte bessere Absprachen zwischen dem Thüringer Sozialministerium und den Gesundheitsämtern der Kreise. Gerade zu Beginn der Herbstferien würden für viele Urlaubsziele Tests benötigt, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, so Zippel. Die Daten, wo die Labore noch Kapazitäten haben, müssten schnell zu aktuell verfügbar sein.

Wissen | Verhindert der erste Corona-Impfstoff die Entwicklung besserer Impfstoffe?