Der Kindergarten "Kranichnest" in Willerstedt im Weimarer Land ist auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Wie die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße mitteilte, hatte es dort einen positiven Corona-Fall gegeben. Erzieher und Kinder wurden demnach bereits am Freitag in Quarantäne geschickt.

Nach einem Polizei- und Feuerwehreinsatz am Samstag in Sonneberg schlagen die Wogen hoch. Wie Bürgermeister Heiko Voigt (pl) MDR THÜRINGEN sagte, werden Feuerwehrleute im Internet beschimpft und bedroht - nachdem sie Amtshilfe für die Polizei geleistet hatten. Feuerwehrleute hatten mit Hilfe einer Drehleiter eine Puppe abgenommen, die wie an einem Galgen vor einem Sonneberger Café hing. Voigt kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Was im Internet passiere, grenze an eine Hetzjagd. Mit der Installation hatte der Gastronom eigenen Angaben zufolge auf seine Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen wollen.