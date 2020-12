Zu Beginn der Woche liegen die Inzidenzwerte in drei Thüringer Landkreisen über 400. Das Altenburger Land hat mit 441 einen minimal höheren Wert als Sonneberg mit 440. Hildburghausen liegt bei 424. Weiterhin wird in allen Landkreisen des Freistaats der kritische Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen deutlich überschritten. Die derzeit niedrigste Inzidenz liegt in Nordhausen bei 79.