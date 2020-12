Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) dämpft gleich zu Beginn des Lockdowns die Erwartungen an größere Lockerungen nach dem 10. Januar. Sie rechne nicht damit, dass nach dem 10. Januar Schulen und Geschäfte in Thüringen wieder öffnen könnten. Man habe derzeit im Landesdurchschnitt eine Inzidenz bei über 250, sagte Werner der "Thüringer Allgemeine". Das Ziel sei es aber, diese Zahl unter 50 zu senken. Erst dann könne es größere Lockerungen geben. Sie glaube nicht daran, dass dieses Ziel bis zum 10. Januar erreicht werden kann, so Werner.