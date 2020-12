In Bad Langensalza sind am Sonntag alle 45 städtischen Mitarbeiter und Stadtratsmitglieder negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das Deutsche Rote Kreuz hatte die Schnelltests angeboten, nachdem Bürgermeister Matthias Reinz (pl) am Freitag positiv auf Covid 19 getestet worden war. Reinz geht es nach eigenen Angaben gut. Er hatte am Freitag Symptome festgestellt und muss nun zehn Tage in Quarantäne bleiben.