In Mittelthüringen sind in mehreren Kindergärten und Schulen Kinder und Mitarbeiter wegen Corona-Infektionen in Quarantäne. Wie das Thüringer Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte, ist in der Sömmerdaer Finneck-Förderschule und im Arnstädter Gymnasium "Melissantes" der Corona-Test bei jeweils einer Person positiv ausgefallen. Mehrere Schüler und Lehrer seien in häuslicher Quarantäne.