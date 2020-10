Nach einem Corona-Infektionsfall bleibt der Kindergarten "Märchenhaus“ in Nordhausen-Krimderode am Freitag geschlossen. Dies teilte das Landratsamt am Donnerstagabend mit. Die Kreisverwaltung schaltet am Freitag eine Hotline, an die sich Eltern und weitere Betroffene wenden sollen. Die Hotline ist am Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar unter Tel. (03631) 911 9112. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert in allen neu bekannt gewordenen Infektionsfällen die Kontaktpersonen, veranlasst Tests und Quarantänemaßnahmen.