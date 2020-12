Covid-19 Corona-News: Soldaten unterstützen Klinikum in Altenburg

Ab Montag erhält das Klinikum in Altenburg Unterstützung von der Bundeswehr. Insgesamt 40 Soldaten sollen beim Transport, im Lager und am Empfang helfen. Das Hygienekonzept beim Rennrodel-Weltcup in Oberhof hat funktioniert, dort gab es keine positiven Corona-Fälle. Die News rund um das Coronavirus in Thüringen im Überblick.