In Saalfeld haben am Sonntag mehrere hundert Menschen gegen die neuen Corona-Regeln demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 550. Sie hörten sich rund zwei Stunden Redebeiträge an. Organisiert hatte die Demo CDU-Stadtrat Steffen Teichmann, der ein Fitnessstudio betreibt. Am Rande forderten etwa 20 Gegendemonstranten. Solidarität statt Egoismus. Nach Polizeiangaben verliefen die Versammlungen friedlich.