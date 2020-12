Die Touristen-Orte im Thüringer Wald rechnen über die bevorstehenden Feiertage mit einem Totalausfall. Hotels und Freizeitanlagen sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Wie ein Sprecher des Regionalverbundes Thüringer Wald mitteilte, sollen zumindest die Winterwanderwege und Loipen für Tagesgäste präpariert werden - wenn genug Naturschnee liegt. Viele Tourismusbetriebe trifft der Ausfall des Weihnachtsgeschäfts hart: Die Betreiber der Skiarena Silbersattel in Steinach etwa erwirtschaften in diesen Tagen sonst ein Drittel des Saisonumsatzes. Auch die meisten Hotels sind normalerweise ausgebucht.

Der Maschinenbauer Ruhlamat in Marksuhl im Wartburgkreis hat in diesem Jahr rund 70 Masken-Fertigungsmaschinen verkauft. Eine Sprecherin sagte, damit hätten fehlende Aufträge aus der Automobilindustrie kompensiert werden können. Das Geschäftsjahr sei gerettet worden, Kurzarbeit sei reduziert worden. Die Nachfrage nach den Maschinen halte weiter an. Zumeist seien die Kunden deutsche Unternehmen, die einen Quereinstieg in die Maskenproduktion suchten. Sie seien jetzt an weiteren Maschinen interessiert, um ihre Produktion auszuweiten. Die chinesische Ruhlamat-Tochter hatte die Maschine entwickelt, mit der FFP2- und OP-Masken hergestellt werden können.