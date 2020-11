Aufgrund der steigenden Infektionszahlen könnten zunehmend Erzieher ihren Dienst nicht antreten, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es werde damit gerechnet, dass es in nächster Zeit auch bei den anderen städtischen Kitas zu kürzeren Öffnungszeiten kommen könnte. Wegen mehrerer Coronafälle bleibt das Gymnasium in Neuhaus am Rennweg in dieser Woche geschlossen. Das gilt auch für die Grundschule in Steinheid. Ebenfalls noch geschlossen sind die Grundschule im Römhilder Ortsteil Milz und die Kita „Hergeser Springmäuse“ in Steinbach Hallenberg. Im Landkreis Hildburghausen gilt für alle weiteren Schulen und Kindergärten die Stufe Gelb und damit eingeschränkter Regelbetrieb.