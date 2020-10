Thüringen | Werner: Gesundheitsystem noch nicht überlastet

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind zurzeit in den Thüringer Krankenhäusern etwa 300 der rund 900 Betten auf Intensivstationen frei. Bildrechte: dpa Die Corona-Lage ist für das Thüringer Gesundheitssystem offenbar noch beherrschbar. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag, die Gesundheitsämter könnten in den meisten Fällen die Kontakte nachverfolgen. Auch die Krankenhäuser seien gerüstet. Zu Wochenbeginn wurden demnach sechs an Covid-19 erkrankte Patienten in Thüringen auf einer Intensivstation behandelt. 587 Intensivbetten wären anderweitig belegt und 309 Plätze frei gewesen. Bei Bedarf könnten innerhalb von sieben Tagen weitere 418 Intensivbetten im Freistaat in Betrieb gehen. Im Vergleich zu einigen anderen Bundesländern sieht Werner auch keine unmittelbare Gefahr für Engpässe beim Personal. Sollten Ärzte oder Pflegekräfte selbst erkranken, könne dies zunächst ausgeglichen werden.

Thüringen | Ramelow: Keine Zustimmung für neuen Lockdown

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor den neuen Bund-Länder-Beratungen über das Vorgehen in der Corona-Pandemie eine Zustimmung zu einem möglichen Lockdown ausgeschlossen. Er habe am Dienstag das Thüringer Kabinett und die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen darüber informiert, sagte Ramelow. Diese Haltung würde auch von seinen beiden Stellvertretern unterstützt.

Ramelow übte zudem scharfe Kritik an der Bundesregierung: "Es ist höchste Zeit, dass wir wieder ein Verfahren bekommen, das den Grundregeln des Parlamentarismus entspricht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das sei derzeit nicht der Fall. "Ich will, dass der Landtag stärker in die Entscheidungen einbezogen wird", so Ramelow. Massive Eingriffe in die Grundrechte ließen sich nicht wieder wie im März und April über Verordnungen regeln. Dafür seien auch im Land neue gesetzliche Grundlagen nötig, und dafür müsse das Parlament vollständig einbezogen werden.

Altenburg | Landkreis überschreitet 100er-Corona-Grenzwert

Das Altenburger Land hat den Sieben-Tage-Wert von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Bisher hatte in Thüringen nur der Saale-Holzland-Kreis diesen Wert kurzzeitig überschritten.

Thüringen | Bundeswehr im Corona-Einsatz

30 Soldaten und Soldatinnen unterstützen derzeit die Gesundheitsämter in Thüringen, wie Oberstleutnant Michael Weckbach vom Landeskommando Thüringen am Dienstag sagte. Sie helfen im Eichsfeld, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis sowie in Gera und Jena.

In Anbetracht der stark gestiegenen nachgewiesenen Corona-Fallzahlen hat auch die Stadt Erfurt die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Angefragt sei Hilfe für ein mobiles Test-Team, sagte Amtsärztin Winnie Melzer am Montag in Erfurt. Die Kontaktnachverfolgung gelinge aktuell aber noch gut.

Bad Lobenstein | Tests nach Corona-Fall in Pflegeheim