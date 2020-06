In Nordthüringen öffnen neben zahlreichen Freibädern auch Hallenbäder und Thermen wieder. Am Samstag startet die Kyffhäusertherme in Bad Frankenhausen nach dreimonatiger Corona-Pause in die neue Saison. Maximal 128 Besucher gleichzeitig dürfen die Badelandschaft besuchen. In den Saunabereich dürfen höchstens 20 Menschen gleichzeitig.