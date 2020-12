Der Bundestag hat die parlamentarische Immunität des Thüringer AfD-Abgeordneten Robby Schlund aufgehoben. Gegen ihn wird in einem sogenannten berufsechtlichen Verfahren ermittelt. Der Mediziner aus Gera hatte auf einer Großdemonstration Plakate getragen, auf denen Ärzte und Politiker in Sträflingskleidung mit der Aufschrift "Schuldig" zu sehen waren. Die Landesärztekammer prüft, ob die Fotos wegen der herabsetzenden Äußerungen berufswidrig sind. Die ärztliche Berufsordnung verpflichtet Mediziner, sich untereinander kollegial zu verhalten.

Blickt man auf die Inzidenzzahlen der letzten Tage, dann befinden sich immer die gleichen Landkreise in Südthüringen an der traurigen Spitze: Hildburghausen und Sonneberg. Dort arbeiten drei Krankenhäuser hart am Limit.