Covid-19 Corona-News für Thüringen: Ramelow zu früherem Lockdown bereit

Bei einer bundesweiten Regelung sollen die verschärften Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Thüringen schon früher als am 19. Dezember in Kraft treten. Im Unstrut-Hainich-Kreis sind Kliniken und Rettungsdieste am Rand der Belastungsgrenze. Mehr in den Corona-Nachrichten für Thüringen im Überblick