Erfurt | PCR-Test bei Ramelow negativ

Ein Coronavirus-Test bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist negativ ausgefallen. Der Linke-Politiker informierte am Sonnabend über das Ergebnis seines PCR-Tests. Am Freitag war bereits ein Schnelltest bei Ramelow ebenfalls negativ ausgefallen. Er hatte jedoch angekündigt, sich zu isolieren, bis das Ergebnis des regulären Tests vorliegt. Ramelow war der Linken-Landtagsabgeordneten Anja Müller bei einem Termin begegnet, die inzwischen positiv getestet wurde. Der erste positive Corona-Fall im Parlament hatte am Freitag dazu geführt, dass eine geplante Sondersitzung in Erfurt abgesagt wurde. Bodo Ramelow am Freitagabend im MDR-THÜRINGEN-Interview. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mühl­hausen | Gesundheitssystem im Unstrut-Hainich-Kreis vor Überlastung

Krankenhäuser und Rettungsdienste im Unstrut-Hainich-Kreis warnen vor Überlastung. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilte, wurden seit Oktober 472 mit Corona infizierte Patienten auf den Isolierstationen des Hufelandklinikums in Mühlhausen und Bad Langensalza versorgt. Jeden Tag kämen zehn neue Patienten, entlassen würden nicht so viele.

Auch der Rettungsdienst sei betroffen. Viele Patienten müssten nach Neustadt/Harz, Nordhausen oder Jena verlegt werden. Diese Fahrzeuge fehlten dann wiederum bei den regulären Rettungseinsätzen. Im Ergebnis arbeite das gesamte Rettungssystem im Unstrut-Hainich-Kreis über der Leistungsgrenze. Das Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Thüringen | Ramelow setzt auf bundesweiten Lockdown

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hofft auf eine bundeseinheitliche Regelung für einen harten Lockdown. Der Linken-Politiker sagte MDR AKTUELL, wenn bei der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel am Sonntag ein Termin vereinbart werde, der vor dem 19. Dezember liege, werde Thüringen sich beteiligen.