Im Altenburger Land steigen die Corona-Zahlen weiter an. Der Sieben-Tage-Wert lag am Dienstag bei 166 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das sind 22 mehr als am Montag. Damit hat das Altenburger Land weiter die dritthöchste Inzidenz in Thüringen. Im Saale-Holzland-Kreis blieb der Wert stabil bei 116. Die Inzidenzen der anderen Ostthüringer Kreise liegen alle zwischen 50 und 100. Den niedrigsten Wert in der Region hat momentan die Stadt Gera mit 57. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und in der Stadt Jena wurden am Dienstag je ein weiterer Todesfall von Corona-Infizierten gemeldet.