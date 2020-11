Nach Angaben des Landratsamtes wurden seit Freitag acht Coronafälle an sechs Schulen in Arnstadt, Großbreitenbach und Ilmenau gemeldet. Komplett geschlossen werden musste am Samstagabend zudem die Robert Bosch Regelschule in Arnstadt. Dort wurden nach einem positiven Befund eines Lehrers am Mittwoch nun noch weitere 18 Kinder aus sechs Klassen positiv getestet.