Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat in seiner Weihnachtspredigt auf die Folgen der Corona-Pandemie für Arme, Flüchtlinge und auf das Leid der Kranken und deren Angehörige aufmerksam gemacht. "Es gelingt uns ohnehin nicht, uns am diesjährigen Weihnachtsfest in eine angeblich heile Welt zu flüchten", sagte Neymeyr am Freitag. Man sehe die Sorgen der Kranken und ihrer Angehörigen, die Last der Menschen in Pflege und Medizin.