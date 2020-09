Im Weimarer Land ist ein weiterer Corona-Patient gestorben. Der Mann hatte laut Landratsamt in einem Apoldaer Seniorenheim gewohnt. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Kreis auf sechs. In dem betroffenen Heim sind nach weiteren Tests keine neuen Fälle bekannt geworden, hieß es. Auch die bislang ausgewerteten Tests im Zusammenhang mit einem Corona-Fall an einer Buttelstedter Schule sind negativ.