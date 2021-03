Am Krankenhaus in Hildburghausen haben sich inzwischen rund 30 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie ein Sprecher des Regiomed Klinikverbundes MDR THÜRINGEN am Freitag sagte, gab es auf drei Stationen diffuse Ausbrüche, die sich rasant ausgebreitet haben. Um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten, wurde eine Station vorübergehend geschlossen. Seit Freitag ist das Krankenhaus aber wieder im Normalbetrieb.