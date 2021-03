Bildungsministerium bei Schulöffnungen zurückhaltend

Das Thüringer Bildungsministerium will an den Corona-Grenzwerten für Schulöffnungen festhalten. Damit reagiert das Ministerium auf Äußerungen der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst. Sie hatte erklärt, die Schulen würden im März für alle Schüler wieder öffnen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, zurzeit sei noch nicht abzusehen, ob das im März für alle Schüler in Thüringen möglich sei.

Laut Thüringer Verordnung dürfen Schüler der oberen Klassen nur dann in die Schule gehen, wenn die Inzidenz eine Woche lang stabil unter 100 liegt. Der Thüringer Lehrerverband erklärte, die Schulen seien wegen der teilweise hohen Inzidenzen nach wie vor kein sicherer Ort.

Jena | Keine Großveranstaltungen im Frühjahr

Wie schon im vergangenen Jahr sind in Jena alle Großveranstaltungen im Frühjahr abgesagt worden. Neben dem Thüringer Holzmarkt, Anfang April, werden auch der Jenaer Frühlingsmarkt und das Kinder- und Familienfest "Dein Tag im Paradies" nicht stattfinden. Das teilte der Veranstalter JenaKultur am Freitag mit. Die Kulturarena im Sommer soll aber stattfinden.

Grund für die erneuten Absagen sind die momentane Pandemie-Situation und die unklare Verordnungslage. Die Zeit des Stillstands dauere immer länger, macht Carsten Müller, Vize-Chef von JenaKultur, seinem Unmut Luft. Auch die vergangene Ministerpräsidenten-Konferenz zeige der Veranstaltungsbranche keinen Planungshorizont. Die Absage der Märkte und Großveranstaltungen bedeute wieder keine Einnahmen für Künstler, Schausteller, Techniker und Caterer. Spätestens die nächste MP-Runde mit der Kanzlerin Ende März müsse verbindliche bundesweit geltende Regeln für die Veranstaltungsbranche bringen, so Müller.

Die Planungen für die Kulturarena Jena im Juli und August gehen indes weiter. Das mehrwöchige Open-air-Festival könne auch unter Corona-Bedingungen stattfinden - mit vielen Sitzkonzerten und abgestimmten Hygieneplan, so die Veranstalter.

Thüringen | Mobiles Impfteam auch in betreuten Wohnungen unterwegs

Auch in Thüringer Einrichtungen für betreutes Wohnen sind inzwischen mobile Impfteams im Einsatz. Wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung sagte, fuhren die Impfteams bisher vor allem klassische stationäre Pflegeheime an. Die Bewohner im Großteil der Pflegeheime hätten inzwischen ihre erste Impfdosis erhalten. Weiterhin sind 15 mobile Impfteams in Einsatz, die teilweise mehrere kleinere Einrichtungen in einer Tagestour zusammenfassen. Die Voraussetzung dafür, dass ein mobiles Impfteam eine Einrichtung besucht, ist die korrekte Anmeldung durch Heimleitung oder Träger.

Lehrerverband: Schulen sind keine sicheren Orte

Der Thüringer Lehrerverband betrachtet angesichts der Corona-Lage die Schulen als unsichere Orte. Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz sagte Verbandschef Rolf Busch, die Gesundheit der Beschäftigten werde ebenso aufs Spiel gesetzt wie die der Schülerinnen und Schüler. Er sorge sich, weil sich die britische Corona-Mutante unter jüngeren Kindern offenbar verbreitet.

Die Annahme, dass Schulen vergleichsweise sicher seien, weil sich überwiegend Erwachsene mit infizieren, beruhe auf veralteten Untersuchungen zur ursprünglichen Virusvariante. Busch sagte, es sei anerkennenswert, dass Thüringen jetzt bevorzugt das Personal von Grundschulen und Kindergärten impft. Der Lehrerverband fordert daher, die weiterführenden Schulen erst dann zu öffnen, wenn auch dort das Personal die Chance hatte, sich impfen zu lassen.

Hild­burghausen | Mittlerweile 30 Klinikmitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Am Krankenhaus in Hildburghausen haben sich inzwischen rund 30 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie ein Sprecher des Regiomed Klinikverbundes MDR THÜRINGEN am Freitag sagte, gab es auf drei Stationen diffuse Ausbrüche, die sich rasant ausgebreitet haben. Um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten, wurde eine Station vorübergehend geschlossen. Seit Freitag ist das Krankenhaus aber wieder im Normalbetrieb.

Alle Mitarbeiter und Patienten wurden den Angaben nach getestet. Insgesamt waren das rund 360 Tests. Von den meisten davon liegen die Ergebnisse bereits vor. Derzeit werden in dem Krankenhaus noch 21 Patienten auf der Coronastation versorgt.

Erfurt | Mai-Ausweichtermin für Kunstmesse "artthuer" abgesagt