Der Thüringer Lehrerverband pocht auf flächendeckende Schnelltests an Schulen bevor weitere Schüler in die Schulen zurückkehren. Der Vorsitzende Rolf Busch reagiert damit auf Äußerungen von Bildungsminister Helmut Holter, wonach es in Thüringen erst nach Ostern umfassende Corona-Schnelltests in Schulen geben wird. Aktuell können sich in Thüringen Schüler ab der 7. Klasse wöchentlich testen lassen. Für jüngere Schüler gibt es an den meisten Schulen bisher noch keine Testmöglichkeiten.