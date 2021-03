Rudolstadt | Entscheidung zu Großveranstaltungen fällt erst Ende März

Die Stadt Rudolstadt will erst Ende März über die Großveranstaltungen in diesem Jahr entscheiden. Derzeit sei der rechtliche Rahmen, den das Land vorgibt, noch zu unsicher, heißt es in einer Mitteilung. Erst am 22. März wollen die Regierungschefs der Länder über kulturelle Veranstaltungen beraten. Die Ergebnisse dieser Runde müsse man abwarten.

Rudolstadt trägt als Ausrichter des Rudolstadt-Festivals und des Altstadtfestes ein großes Risiko. Das Rudolstädter Vogelschießen Ende August ist demnach in den aktuellen Überlegungen noch nicht berücksichtigt. Das Altstadtfest-Team plane derzeit mit dem Programm, das im vergangenen Jahr ausfallen musste. Das Rudolstadt-Festival geht hingegen mit weniger Bühnen, weniger Gästen und einem stark veränderten Pandemie-Konzept in die Planungen. Am Länderschwerpunkt Deutschland solle aber festgehalten werden, heißt es.

Oberhof | Schnelltest-Bus im Kreis Schmalkalden-Meiningen unterwegs

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ab Dienstag ein Schnelltest-Bus unterwegs. Bürger können sich laut Landratsamt spontan und ohne Anmeldung testen lassen. Der Bus fährt im Laufe des ersten Tages Oberhof, Benshausen und Rohr an. Damit weitet der Landkreis sein Testangebot nochmals aus. In Schmalkalden, Zella-Mehlis und Meiningen gibt es seit über zwei Wochen Testzentren. Zusätzlich sind mobile Testteams in Gemeinden und Betrieben unterwegs. Der neue Schnelltest-Bus wird auch in den kommenden Tagen im Einsatz sein. Über die jeweiligen Stationen informiert der Landkreis auf seiner Internetseite.

Erfurt | Buchhandel erleidet erhebliche Umsatzverluste

Buchhandlungen in Thüringen und Sachsen beenden den zweiten Corona-Lockdown mit erheblichen Verlusten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um rund 40 Prozent. Das berichtet das MDR-Magazin "Umschau" unter Bezug auf die aktuelle Verkaufsstatistik von Media Control. Helmut Stadeler, Vorstandsvorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sagte, er gehe davon aus, dass bei einer Stabilisierung der epidemiologischen Lage diese Dellen ausglichen werden könnten. Nach zwölf Wochen coronabedingter Schließung dürfen Buchläden seit 8. März bundesweit wieder öffnen. Neben Berlin hatte auch Sachsen-Anhalt Buchhandlungen im Lockdown nicht geschlossen. Hier ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent zurück. Buchladen in Erfurt Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Berlin | Thüringen digital auf Tourismusmesse ITB

Thüringen präsentiert sich ab Dienstag wegen der Corona-Pandemie erstmals online bei der Internationalen Tourismusbörse. Mit dabei ist auch in diesem Jahr die Thüringer Tourismus GmbH. Pressesprecherin Mandy Neumann sagte, es sei wichtig, auf der weltweit größten Reisemesse weiter mit der Branche in Kontakt zu bleiben. Dem schließt sich auch die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH an. Wie eine Sprecherin sagte, kamen in den vergangenen Jahren nach der ITB mehr Übernachtungsgäste nach Erfurt. An diesen Erfolg hofft die Erfurter Tourismus-Gesellschaft ebenfalls in digitaler Form anknüpfen zu können. Gemeinsam mit dem Theater Erfurt und dem egapark präsentiert das Unternehmen die Besonderheiten der Landeshauptstadt. Welcome-Plakat und keine Besucher: Im vergangenen Jahr war die ITB wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Bildrechte: imago images / Reiner Zensen

Außerdem hat Weimar einen virtuellen Stand. Die Weimar GmbH hofft auf kurzfristiges Interesse von Reiseveranstaltern. Insgesamt rechne man aber mit weniger neuen Kontakten als auf einer realen Messe, hieß es. Auch Eisenach präsentiert sich. Laut der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH bleibt abzuwarten, ob Kosten und Nutzen dieses Jahr im Einklang stehen. Laut Geschäftsführerin Heidi Günther hat der virtuelle Messestand für die vier Ausstellungstage 800 Euro gekostet.

Nach dem coronabedingten Ausfall der Messe 2020 finden dieses Jahr vom 9. bis 12. März mehr als 2.600 Austeller digital zusammen, um ihre Reiseangebote zu präsentieren. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren mit mehr als 10.000 Ausstellern. Im Mittelpunkt der virtuellen ITB steht dieses Jahr die Weltbibelübersetzung.

Mühlhau-sen | Erstes Schnelltestzentrum im Unstrut-Hainich-Kreis öffnet

In der Mühlhäuser Innenstadt öffnet am Dienstag das erste Corona-Schnelltestzentrum für den Unstrut-Hainich-Kreis. Wie Leiter Oliver Felgner MDR THÜRINGEN sagte, kann man sich werktags von 17 bis 19 Uhr kostenlos testen lassen. Am Samstag werden von 9 bis 11 Uhr kostenlose Tests angeboten. Wichtig sei eine Voranmeldung auf der Internetseite der Brückenapotheke. Das Zentrum arbeitet im Fünf-Minuten-Takt. Wenn das Interesse größer sei, sollten die Öffnungszeiten erweitert werden.

Der Corona-Überblick aus Thüringen von Montag