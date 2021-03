Erfurt | Unklar, ob und wie Volksfeste auf Domplatz stattfinden

Die Frühjahrs-Volksfeste auf dem Erfurter Domplatz liegen vorerst auf Eis. Aktuell könne weder geplant werden noch könnten Verträge mit Händlern oder Schaustellern geschlossen werden, sagte Marktmeister Sven Kaestner MDR THÜRINGEN. Das betreffe sowohl den traditionellen Start in den Frühling mit der Veranstaltung "Rostkultur" als auch den Altstadt-Frühling.

Alle Pläne hingen jetzt davon ab, was die Bundesregierung am Mittwoch mit den Länderchefs beschließe, so Kaestner. Eine so große Veranstaltung wie in den Jahren zuvor mit rund 20.000 Besuchern zur "Rostkultur" werde es aber definitiv nicht geben, hieß es vom Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Fleisch- und Wurst. Am Mittwoch werde endgültig entschieden, ob es zumindest eine kleine Form der "Rostkultur" geben könne, hieß es.

Greiz | Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet - vorerst

Der Landkreis Greiz will die Schulen und Kindergärten trotz steigender Corona-Inzidenz vorerst offen lassen. Den Kindern solle so lange wie möglich ein gemeinsamer Schulalltag ermöglicht werden, sagte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Derzeit liegt die Inzidenz im Kreis bei über 150, bei der noch die Landratsämter entscheiden, ob die Einrichtungen offen bleiben. Es sei nicht auszuschließen, dass noch diese Woche die 200er Marke erreicht werde, so Schweinsburg. Dann müssten alle Schulen und Kindergärten laut Landesverordnung auf jeden Fall geschlossen werden.

Saale-Orla-Kreis | Amtsarzt kritisiert fehlende Schnelltests in Schulen

Der Amtsarzt des Saale-Orla-Kreis kritisiert fehlende Corona-Schnelltests in Schulen. Wie Torsten Bossert am Montagnachmittag in der Sitzung des Kreistags sagte, ist es ein Versäumnis des Thüringer Bildungsministeriums, dass die Schüler nicht auf das Coronavirus getestet werden. Mit den Schnelltests hätten landkreisweite Schulschließungen vermieden werden können, so der Leiter des Gesundheitsamtes. Laut Bossert ist im gesamten Saale-Orla-Kreis zurzeit kein einziger Fall einer Coronavirus-Infektion an einer Schule bekannt. Ab Dienstag sind im Saale-Orla-Kreis wegen der hohen Inzidenzs alle Schulen und Kindergärten geschlossen.

Der derzeitige Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 200 ist laut Bossert vor allem auf den Grenzverkehr zu Tschechien zurückzuführen. Trotz Grenzkontrollen würden immer wieder Pendler aus Tschechien in den Saale-Orla-Kreis reisen. Rund die Hälfte der im Kreis nachgewiesenen Corona-Infektionen seien mittlerweile Virusmutationen. Grund für die erneute Zunahme der Corona-Infektionen ist dem Amtsarzt zufolge, dass die Corona-Regeln im privaten Bereich nicht eingehalten werden. So habe es zum Beispiel in Remptendorf nach privaten Karnevalsfeiern einen Corona-Ausbruch mit elf Neuinfektionen gegeben.

Der Corona-Überblick vom Montag