Die Stadt Erfurt will ein Experiment zur Ladenöffnung starten: Am Freitagnachmittag und am Sonnabend kommender Woche sollen alle Geschäfte in der Innenstadt öffnen dürfen. Zugang sollen aber nur Erfurter erhalten, die sich vorher einem Corona-Schnelltest unterziehen, der negativ ausfällt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) schränkte am Freitag jedoch ein, wegen des großen logistischen Aufwands könnte das Experiment auch eine Woche später starten. Außerdem brauche Erfurt die Zustimmung der Landesregierung. Die Tests an vier oder fünf Teststrecken in der Innenstadt bezahlt die Kommunen. Wer frei von Corona ist, bekommt ein Bändchen. Erfurt rechnet mit rund 10.000 Kunden und Kundinnen und mit Kosten im sechsstelligen Bereich.