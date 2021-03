Dem Verband gehören 219 Unternehmen an, darunter 178 kommunale Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften. Diese vermieten nach Verbandsangaben rund 265.200 Wohnungen sowie etwa 3.000 Gewerbeobjekte.

Gotha | Gothardusfest auch abgesagt

Die Stadt Gotha hat das Gothardusfest 2021 abgesagt. Das Stadtfest war für den 30. April bis 2. Mai geplant. Wie die KulTourStadt Gotha GmbH mitteilte, sei bei der derzeitigen Lage eine solche Großveranstaltung weder planbar noch umsetzbar. Man hoffe jetzt auf das kommende Jahr, hieß es. Dann sollen 600 Jahre Gothardusfest gefeiert werden. Geplant ist das Stadtfest dann für den 6. bis 8. Mai 2022.

Thüringen | Wieder mehr aktive Coronainfektionen im Freistaat

Am Mittwoch ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Thüringen wieder gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Mittwoch 5.875 Fälle. Das sind 311 mehr als am Dienstag und 650 mehr als vor zwei Wochen. 25 weitere Menschen starben demnach an oder mit dem Virus, 263 weitere gelten als genesen. Der Inzidenzwert liegt etwas unter dem Niveau vom Dienstag: Er liegt laut Robert-Koch-Institut bei 134 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Dermbach | Knapp 500 Menschen bei Corona-Massentest

In Dermbach im Wartburgkreis haben sich am Mittwoch 489 Menschen auf das Corona-Virus testen lassen. Schon zu Beginn standen sie in einer langen Schlange vor der Schlosshalle an. Das Landratsamt hatte zu dem kostenlos Massentest eingeladen, da sich Dermbach in den letzten Tagen zu einem Hotspot entwickelt hatte.