Nach Einschätzung der Thüringer Kinderschutzbeauftragten, Julia Heesen, leiden Kinder in ohnehin angespannten Familiensituationen besonders stark unter der Corona-Pandemie. Ihrer Meinung nach spielten Kindergärten und Schulen eine sehr wichtige Rolle beim Kinderschutz. In normalen Zeiten ohne die Pandemie seien dies Orte, wo Kinder aus familiären Spannungssituationen herauskämen. "Es gibt schon Kinder, für die ist Schule oder Kindergarten der Anker", sagte Heesen. Sie bekräftigte, dass die Einrichtungen nicht länger geschlossen bleiben sollten als unbedingt nötig.

Polizei und Stadtordnungsdienst haben am Mittwochabend im Erfurter Stadtpark einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen Platzverweise erteilt. Sie hatten nach Polizeiangaben gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. So trugen sie weder Masken noch wahrten sie den nötigen Abstand. Insgesamt seien zwölf Anzeigen geschrieben worden, hieß es von der Polizei. Einen 15-Jährigen mussten die Beamten mit auf die Wache nehmen, da er sich massiv den Anordnungen widersetzt habe. Auf dem Revier wurde er dann seiner Mutter übergeben.

Am Donnerstag will das rot-rot-grüne Kabinett darüber beraten, wie die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Thüringen umgesetzt werden. Erst am späten Mittwochabend äußerte sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu den Ergebnissen. Die Inzidenz in Thüringen sei nach wie vor zu hoch, als dass der Freistaat Vorreiter bei Lockerungen sein könne, so Ramelow.