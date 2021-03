Weimar | Weitere Corona-Fälle in zwei Firmen

In Weimar sind weitere Coronavirus-Infektionen in zwei mittelständischen Unternehmen bekannt geworden, darunter auch die britische Mutation B.1.1.7. Die Ansteckungen haben mittlerweile auch die Familien der Mitarbeiter erfasst, so die Stadtververwaltung. In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt insgesamt zwölf neue Infektionen. Der Inzidenzwert lag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwochvormittag bei 61 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Erfurt | Neues Impfzentrum an der Messe -Tausende Termine bereits vergeben

Für das Impfzentrum an der Erfurter Messe sind bisher 2.100 Termine vergeben worden. Das sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT). Zunächst soll dort der Astrazeneca-Impfstoff verwendet werden. Das Impfzentrum Mittelthüringen in Erfurt soll in sieben Tagen, am 10. März, seinen Betrieb aufnehmen. Bis 1.440 Thüringer sollen hier pro Tag geimpft werden. Besonders Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, die zuhause gepflegt werden und Kontaktpersonen von Schwangeren könnten sich hier mit Astrazeneca impfen lassen.

Auch in Gera öffnet das Impfzentrum am 10. März. Auch hier wurden bis jetzt bereits über 1.300 Termine vergeben (Stand Mittwochvormittag).

Gotha | Ehrenamtliche Impfpaten gesucht

Der Landkreis Gotha sucht ehrenamtliche Impf-Paten. Sie sollen laut Diakoniewerk helfen, den über 80-jährigen Einwohnern einen Impftermin zu verschaffen. Für viele ältere Menschen seien die Online-Registrierung zur Terminvergabe und das Ausfüllen der Unterlagen nur schwer oder gar nicht zu bewältigen, sagte eine Sprecherin. Impf-Paten könnten älteren Menschen in ihrer Nachbarschaft, die keine familiäre Unterstützung haben, helfen.

Es gehe nicht darum, die Senioren zum Impftermin zu begleiten. Die Freiwilligenagentur Gotha bringt Impf-Paten und Impf-Willige telefonisch zusammen. Am Telefon füllen sie gemeinsam die Formulare aus. Impf-Paten benötigen ein Telefon, einen internetfähigen Computer und einen Drucker. Interessierte können sich bei der Freiwilligenagentur Gotha melden.

Thüringen | Fettleibigkeit und Medienkonsum: Corona-Folgen für Kinder