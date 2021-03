In Erfurt und Gera beginnen am Mittwoch die ersten zwei großen Impfzentren in Thüringen mit ihrer Arbeit. Geplant ist, dass bis Ende März in der Panndorf-Halle in Gera und auf der Messe in Erfurt insgesamt bis zu 60.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. In Erfurt sind bereits alle Termine in den kommenden zwei Wochen ausgebucht. Pro Tag können die Ärztinnen und Ärzte an den beiden Standorten bis zu 2.800 Menschen impfen. Vorerst wird ausschließlich der Impfstoff Astra-Zeneca verabreicht. Termine für eine Impfung können Menschen, die dafür priorisiert sind, über die Impf-Hotline unter (03643) 49 50 490 oder das Thüringer Impfportal buchen.