Pandemie Corona-News: Kritik an geplanter Erstattung der Kindergarten-Gebühren

+++ Ärzte befürchten Corona-Folgen für Kinder +++ Erstattung der Kindergartengebühren: CDU kritisiert, Linke verwundert +++ Impftermine in neuem Impfzentrum in Gera verfügbar +++Einsatz der Bundeswehr in Eisenach verlängert +++Die News für Thüringen im Überblick +++