Pfiffelbach | Grundschule geschlossen

Das Landratsamt Weimarer Land hat die Grundschule in Pfiffelbach geschlossen. Die Zahl der mit Corona-infizierten Schüler hat sich auf inzwischen elf erhöht, wie es hieß. Auch ein Pädagoge sei positiv getestet worden, hieß es. Mehrere Klassen sind betroffen. Bis mindestens 12. März müssen die 63 Schüler und sechs Pädagogen zu Hause bleiben. Sie sind in Quarantäne, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Am Mittwoch wurden auch die 5. und 6. Klassen der benachbarten Regelschule auf Corona getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus, hieß es.

Erfurt | Ab Donnerstag: Präsenzunterricht wieder für alle Altersklassen

In Erfurt können alle Schüler ab Donnerstag wieder in die Schule. Der entsprechende Erlass des Thüringer Bildungsministeriums sei ihm am Mittwochmittag per Mail zugegangen, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) MDR THÜRINGEN. Die Schulen seien trotz der Kurzfristigkeit auf den Schulstart am Donnerstag gut vorbereitet, da sie die notwendigen Inzidenz-Werte seit Wochen kennen, so Bausewein.

In Erfurt liegt der Wert seit einer Woche unter der 100er-Marke. Damit dürfen alle Schulen öffnen und die Schüler aller Altersstufen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Ob die Schulen Wechselunterricht anbieten sei ihnen überlassen, hieß es. In drei Schulen und sechs Kindergärten gibt es nach Stadtangaben aktuell Corona-Fälle, betroffen seien aber nur einzelne Erzieher, Klassen oder Gruppen. Schulen und Einrichtungen müssten deshalb nicht geschlossen werden.

Weimar | Weitere Corona-Fälle in zwei Firmen

In Weimar sind weitere Coronavirus-Infektionen in zwei mittelständischen Unternehmen bekannt geworden, darunter auch die britische Mutation B.1.1.7. Die Ansteckungen haben mittlerweile auch die Familien der Mitarbeiter erfasst, so die Stadtververwaltung. In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt insgesamt zwölf neue Infektionen. Der Inzidenzwert lag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwochvormittag bei 61 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Erfurt | Neues Impfzentrum an der Messe -Tausende Termine bereits vergeben

Für das Impfzentrum an der Erfurter Messe sind bisher 2.100 Termine vergeben worden. Das sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT). Zunächst soll dort der Astrazeneca-Impfstoff verwendet werden. Das Impfzentrum Mittelthüringen in Erfurt soll in sieben Tagen, am 10. März, seinen Betrieb aufnehmen. Bis 1.440 Thüringer sollen hier pro Tag geimpft werden. Besonders Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, die zuhause gepflegt werden und Kontaktpersonen von Schwangeren könnten sich hier mit Astrazeneca impfen lassen.