Tausende Mädchen und Jungen in Thüringen dürfen erneut oder noch immer nicht zur Schule gehen. Wegen gestiegener Inzidenzwerte haben der Wartburgkreis und der Landkreis Greiz am Wochenende die Notbremse gezogen und neue Allgemeinverfügungen erlassen. Die Kinder müssen deshalb ab Montag wieder zuhause betreut, unterrichtet, versorgt werden. In beiden Regionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen wieder deutlich über den prekären Wert von 200 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gestiegen. In diesen Fällen verbietet das Land das Öffnen der Einrichtungen.

Auch im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Hildburghausen bleiben die Kinder weiterhin zuhause, dort sind Kindergärten und Schulen jedoch schon eine Woche länger geschlossen. Auch das Gymnasium in Neuhaus am Rennweg bleibt wegen mehrerer Corona-Fälle seit Montag zu. Anders dagegen in Erfurt: Hier beginnt für viele Schülerinnen und Schüler dagegen ein neues, altes Leben. Nachdem es bereits am vergangenen Donnerstag grünes Licht gab, öffnen die meisten Schulen erst am Montag wieder, viele mit Gruppenunterricht im Zwei-Tage-Rhythmus. Auch in Weimar dürfen alle Kinder und Jugendliche zurück in die Schulen.