Thüringen | Millionenverlust für Volkshochschulen

Die Corona-Krise hat mit der Schließung der Bildungseinrichtungen ein Millionenloch in die Kassen der Thüringer Volkshochschulen gerissen. Die Einnahmeausfälle beliefen sich seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr auf bislang schätzungsweise rund 1,3 Millionen Euro, sagte die Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes, Sylvia Kränke, der Deutschen Presse-Agentur (DP). Zwar hätten sich auch die Ausgaben verringert, dennoch habe das nicht die wegbrechenden Teilnehmerentgelte kompensieren können. Geschlossen werden musste in Thüringen jedoch keine Volkshochschule, betonte Kränke.

Die 23 Volkshochschulen in Thüringen finanzieren sich neben den Teilnehmergebühren auch aus Zuschüssen des Landes und der Kommunen sowie aus Drittmitteln. Der Verband sei derzeit mit dem Land wegen finanzieller Hilfen im Gespräch. Da Präsenskurse während des Lockdowns nicht möglich seien, habe es einen Schub bei den virtuellen Angeboten gegeben.

Noch keine Massen-Schnelltests

Wie in den meisten Bundesländern werden in Thüringen ab Montag noch keine kostenlosen Corona-Schnelltests angeboten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, der Grund dafür sei, dass die dafür nötige Verordnung der Bundesregierung bis Sonntagabend noch nicht vorlag. Ungeklärt sei unter anderem, wie die Tests bezahlt werden.

Bundesländer wie Bayern, Hamburg und Berlin wollen dennoch ab Montag kostenlose Schnelltests in großem Stil anbieten. Das Bundeskanzleramt verwies darauf, dass der Bund die Tests zwar bezahlt, bestellt werden müssten sie von den Ländern aber selbst. In Thüringen werden ab Montag nach Angabe der Gesundheitsministerin nur einige wenige Kommunen kostenlose Schnelltests anbieten. Ziel sei, so schnell wie möglich flächendeckend Teststrecken aufzubauen. Wann genau das der Fall ist, ließ Werner offen. Sie will dazu am Montag zunächst mit den Landkreisen und kreisfreien Städten über das weitere Vorgehen beraten.

Schulen und Kitas Im Landkreis Greiz und Warburgkreis zu

Tausende Mädchen und Jungen in Thüringen dürfen erneut oder noch immer nicht zur Schule gehen. Wegen gestiegener Inzidenzwerte haben der Wartburgkreis und der Landkreis Greiz am Wochenende die Notbremse gezogen und neue Allgemeinverfügungen erlassen. Die Kinder müssen deshalb ab Montag wieder zuhause betreut, unterrichtet, versorgt werden. In beiden Regionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen wieder deutlich über den prekären Wert von 200 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gestiegen. In diesen Fällen verbietet das Land das Öffnen der Einrichtungen.