In Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) haben am Samstag rund 35 Einzelhändler, Hoteliers, Gastronomen und Betreiber von Freizeiteinrichtungen eine Mahnwache abgehalten. Sie wollten damit auf ihre schlechte finanzielle Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Die Unternehmer forderten eine realistische Öffnungsstrategie für die Firmen und riefen IHK und Handwerkskammer Südthüringen auf, sich für landesweite Protestaktionen stark zu machen. Am kommenden Wochenende ist eine ähnliche Aktion in der Nachbarstadt Lauscha geplant.