Die Situation der Thüringer Zahnärzte hat sich ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wieder stabilisiert. Der Präsident der Zahnärztekammer, Christian Junge, sagte MDR THÜRINGEN, nach anfänglichen Sorgen kommen inzwischen nahezu alle Patienten wieder regelmäßig in die Praxen.

In den ersten drei Monaten der Pandemie sei etwa ein Drittel der Patienten ferngeblieben. Viele wären anfangs verunsichert gewesen, manche hätten auf nicht ganz so dringliche Vorsorgeuntersuchungen lieber verzichtet. Genau das ist aber verkehrt, so der Präsident der Zahnärztekammer: Insbesondere prophylaktische Behandlungen wie etwa Zahnreinigungen seien wichtig, um Bakterien im Mundraum zu beseitigen und damit auch eine mögliche Infektionsgefahr zu senken. Außerdem könne ernsthaften Krankheiten damit vorgebeugt werden.