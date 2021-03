Thüringen | Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen fast abgeschlossen

Die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen in Thüringen werden in dieser Woche abgeschlossen. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen MDR THÜRINGEN. Nur vereinzelt würden noch Nachzügler geimpft, die zum Beispiel wegen Krankheiten warten mussten. Den Angaben zufolge haben damit bisher 24.700 Menschen in den Einrichtungen die erste Impfung erhalten. Gut 14.700 Bewohner seien bereits zum zweiten Mal geimpft worden, heißt es.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden insgesamt in Thüringen bisher gut 148.000 Menschen erstgeimpft. Mehr als 76.000 haben die zweite Dosis erhalten. Das entspricht 3,6 Prozent der Einwohnerzahl des Freistaates.

Thüringen | Ramelow befürwortet Einsatz von Sputnik V

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich dafür ausgesprochen, den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu bestellen. Der Linke-Politiker sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", er sehe den Impfstoff als Chance, schneller zur Normalität zurückzukehren. Die Bundesregierung müsse gegenüber der EU jetzt deutlich machen, dass bei den Herstellern entsprechende Impfmengen geordert würden. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft den Impfstoff derzeit. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche erklärt, sie verhandele derzeit nicht mit den Herstellern über einen Lieferrahmenvertrag für alle 27 EU-Staaten. In der EU wird Sputnik V bislang nur in Ungarn eingesetzt. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft den Impfstoff derzeit.

Weimar | Weitere Testzentren öffnen am Montag

Die Stadt Weimar baut ihre Corona-Testzentren weiter aus. So öffnet ab Montag ein weiteres Testzentrum im Weimarer Norden in einem ehemaligen Supermarkt. Auch am Kasseturm startet ab Montag der Testbetrieb. Weitere Anbieter sind laut Stadt im Gespräch. So will ein Apotheker im Weimarer Bienenmuseum Menschen auf das Corona-Virus testen. Auch in der Marktstraße und bei der Stiftung Wohnen Plus soll das Testen bald möglich sein. Ziel sei es, rund 40.000 Weimarer einmal pro Woche kostenlos zu testen. Sie hätten einen Rechtsanspruch darauf, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten. Kirsten rechnet durch das verstärkte Testen mit einer höheren Inzidenz. Das aber sei nicht schlimm, wenn man damit Infektionsketten unterbrechen könnte.

Erfurt | Domstufen-Festspiele sollen in vollem Umfang stattfinden