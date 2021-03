Mehr als 2.400 Menschen hätten sich bislang einem Schnelltest unterzogen. Bereits 25 Menschen mit positivem Ergebnis konnten so identifiziert und Infektionsketten unterbrochen werden. Seit genau einer Woche können sich Einwohner des Landkreises Schmalkalden-Meiningen kostenlos auf Corona testen lassen. Es gibt drei Testzentren. Außerdem sind mobile Teams im Landkreis unterwegs

Saale-Orla-Kreis | Nächtliche Ausgangsperre ab Dienstag - Kitas und Schulen geschlossen

Der Saale-Orla-Kreis hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die am Dienstag in Kraft tritt und bis zum 15. März gilt. Demnach wir es wieder eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr geben, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Auch Kindergärten und Schulen müssen wieder geschlossen werden.

Hintergrund ist der Corona-Inzidenzwert, der am Sonntag über 200 gestiegen war. Der Saale-Orla-Kreis folgt damit den Vorgaben des Landes. Ab Dienstag wird in Kindergärten und Schulen (bis einschließlich Klassenstufe 6) nur noch eine Notbetreuung angeboten. Der Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis liegt Stand Montag bei 230. Wenn der Wert unter 150 gesunken ist, können die Maßnahmen gelockert werden, so das Landratsamt.

Thüringen | Pilotprojekte zum Impfen in Hausarztpraxen ab Ende März

In Thüringen sollen Hausärzte in ihren Praxen schon bald beim Impfen gegen das Coronavirus helfen. Geplant ist dazu ein Pilotprojekt, das noch im März starten soll, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gab. "Auch in Thüringen wird es im März erste Pilotprojekte mit Impfungen in Hausarztpraxen geben", schrieb die Pressestelle des Ministeriums. Dies sei am Freitag mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen so vereinbart worden. Mit Stand vom Montag haben in Thüringen bisher rund 120.000 Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Eisenach | Kein Präsenzunterricht für ältere Schüler ab Dienstag

In Eisenach müssen ältere Schülerinnen und Schüler ab Dienstag wieder zuhause bleiben. Das Bildungsministerium hat den Präsenzunterricht ab der 7. Klasse abgesagt, weil in der Stadt am Sonntag der Inzidenzwert von 100 kurzzeitig überschritten wurde. Voraussetzung für Präsenzunterricht ist, dass der Wert sieben Tage lang unter 100 bleibt.