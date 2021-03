In Thüringen starten am Montag weitere Schüler in den Präsenzunterricht. In 19 Kreisen und kreisfreien Städten können die Fünft- und Sechstklässler zurück in ihre Klassenzimmer. Ausgenommen davon sind wegen zu hoher Corona-Inzidenzwerte Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis, im Kyffhäuserkreis, im Kreis Schmalkalden-Meiningen, im Kreis Hildburghausen und im Saale-Orla-Kreis.