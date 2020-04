Nach Angaben mehrerer Thüringer Bildungspolitiker soll die Notbetreuung im Freistaat auf Kinder von Alleinerziehenden ausgeweitet werden. "Das begrüßen wir außerordentlich", sagte die Grünen-Bildungspolitikerin Astrid Rothe-Beinlich am Montag. Alleinerziehende seien besonders gefordert. "Daher ist deren Zugang zur Kinderbetreuung ebenfalls überfällig", so Rothe-Beinlich.

Ob die Notbetreuung weiter geöffnet wird, ist noch nicht entschieden. Bildungsminister Holter soll dies aber angekündigt haben. Bildrechte: dpa

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) habe in einer Telefonschalte mit Bildungspolitikern von Rot-Rot-Grün und der CDU angekündigt, die Notbetreuung weiter öffnen zu wollen, wie mehrere Teilnehmer der Schalte am Montag sagten. Entschieden ist demnach aber noch nichts. Am Dienstag will sich das Kabinett mit dem Thema sowie mit einem Fahrplan für das schrittweise Wiederhochfahren des Bildungssektors beschäftigen. Holter will diesen Fahrplan im Anschluss auch der Öffentlichkeit vorstellen. Die Regierungsmedienkonferenz wird MDR THÜRINGEN ab 13 Uhr im Livestream übertragen.