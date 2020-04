Erfurt/Gera Obdach- und Wohnungslosigkeit in der Corona-Krise

Auch die Mitarbeiter der evangelischen Stadtmission "Haus Zuflucht" in der Mittelhäuser Straße haben schnell auf die neue Situation reagiert. 22 Männer leben momentan hier, überwiegend in Sechs-Bett-Zimmern. Platz wäre aber für 42. Früher mussten die Wohnungslosen die Einrichtung um 8 Uhr verlassen. 17 Uhr öffneten sich die Türen wieder. In der aktuellen Lage bleibt die Notunterkunft aber den ganzen Tag geöffnet. Die Männer dürfen bleiben und viele tun das auch. Das funktioniere gut, wenn man von gelegentlichen Reibereien einmal absieht, meint Sylvia Voigt, die Chefin des Hauses.

Für Dirk, der die Notunterkunft zur Zeit bewohnt, ist das eine echte Erleichterung. Seinen Kaffee kann er jetzt in der Küche des Hauses zubereiten. Auch wenn diese wegen der strengen Hygieneregeln momentan nur einzeln benutzt werden darf. Außerdem hat er so die Möglichkeit, morgens ein wenig länger zu schlafen. Die Zeit in der Unterkunft nutzt er gerne zum Wäschewaschen. Für den Notfall halten die Mitarbeiter auch etwas zu essen bereit.

Nicht ganz so optimistisch sieht die Leiterin des Geraer Übergangwohnheims "Rasthaus Obolus" die Situation. Das liegt nicht zuletzt an der angespannten Personallage in Gera. Nur 1,6 Personalstellen habe man zur Verfügung. Das sei ein Sozialarbeiter plus eine Hauswirtschafterin für den halben Tag, so Leiterin Susanne Wöllner. Dazu komme noch ein Wachschutz. Schon in normalen Zeiten läuft der Betrieb am Limit. "Die Wohnungslosen fallen immer hinten runter", so Wöllner.